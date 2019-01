Warnstreiks an Flughäfen treffen Zehntausende Passagiere

Ein ganztägiger Warnstreik an großen deutschen Flughäfen wird morgen die Reisepläne von Zehntausenden Passagieren durchkreuzen. Sowohl am größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main als auch an sieben weiteren Airports will das Sicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. Ziel der Gewerkschaft ist, mit dem bislang umfassendsten Arbeitskampf in der laufenden Tarifrunde den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Der Flughafenverband ADV warnte: „Das deutsche Flugnetz droht an diesem Tag lahmgelegt zu werden.“ Mindestens 220 000 Passagiere werden betroffen sein.