Sieben Tipps für Wärme ohne Heizen – Und was Sie besser nicht tun sollten

Nach dem sehr trockenen Sommer wird es in den kommenden Tag immer wieder nass - und ziemlich kalt. Bis Donnerstag soll es laut der Wetterwarte Süd schauerartig regnen. Dazwischen ist es zeitweise trocken mit ein wenig Sonnenschein. Neben dem Regen bläst ein böiger Wind bei Temperaturen bis 13 Grad. Der nasskalte Herbst ist da und bleibt uns erhalten. Ebenso die hohen Energiepreise, die einen vor dem Dreh am Heizregler zurückschrecken lassen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet im Allgäu bis Donnerstagmorgen Regenmengen um die 50 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden. Nur am Freitag kündigt sich etwas besseres Wetter mit milderen Temperaturen an. Nachts kann es zu Nebel oder Hochnebel kommen. Die Tiefstwerte erreichen 8 bis 3 Grad. Ab Samstag erreicht dann das nächste Regengebiet die Region.

Die kühlen Temperaturen führen nicht nur dazu, dass es draußen ungemütlich wird. Auch Wohnungen und Häuser werden schneller kalt. Das hat auch Auswirkungen auf die Bewohner.

Besonders an den Händen und Füßen kühlt der Körper schnell aus. Zumal, wenn man aufgrund der hohen Energiepreise noch nicht unbedingt die Heizung aufdrehen will.

Diese Hausmittel und Tipps helfen, damit es länger warm bleibt - auch wenn man die Heizung oder den Ofen noch auslassen möchte.

1. Diese Lebensmittel wärmen von innen

Wer gerne scharf isst, darf jetzt doppelt zugreifen. Lebensmittel wie Ingwer und Chili, aber auch Zimt und Pfeffer fördern die Durchblutung und wärmen deshalb von innen.

Ingwer kann auch als Tee getrunken werden. Dafür schneidet man von der Knolle ein paar Scheiben ab und übergießt sie mit heißem Wasser. Den Tee lässt man dann ein paar Minuten ziehen.

Besonders gut schmeckt Ingwertee, wenn man noch den Saft einer halben Zitrone ins heiße Wasser gibt.

2. Im Zwiebellook der Kälte trotzen

Es wird Zeit, dicke Pullover, Leggins und Unterhemden aus dem Schrank zu holen. Wer schon einmal in einem Land im Winter war, in dem Heizungen und isolierte Häuser eine Seltenheit sind, weiß, dass das Schichten von Kleidungsstücken oder Decken den Körper länger warmhält.

Strumpfhosen unter der Jeans lassen die Beine nicht so schnell auskühlen, besonders wenn ein kalter Wind durch die Straßen weht.

Decke, Pulli, dicke Socken, Wärmflasche, heißer Tee und manchmal Kaminofen an, solange es geht. Und immer mal Stoßlüften, um Schimmel zu vermeiden, schreibt unsere Leserin Lilo P. auf Instagram.

Auch auf das Material der Kleidungsstücke kommt es an: Daunen, Filze und synthetische Funktionsstoffe schützen vor Kälte. Wichtig ist auch, dass die einzelnen Kleidungsschichten nicht zu eng anliegen. Lockere Kleidung kann die Körperwärme besser halten.

3. Zusammen bleibt es länger warm

Wem es allein zu kalt ist, kann sich beim abendlichen Entspannen auf der Couch an den Partner oder ein Haustier kuscheln. Die Kuscheltaktik ist im Tierreich weit verbreitet, zum Beispiel bei Vögeln.

Die Tiere sitzen eng beieinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Dadurch sparen die Vögel Energie, die sie sonst für das Erhalten ihrer Körpertemperatur nutzen müssten.

Abends kann man es sich aber auch mit einer kuscheligen Decke auf dem Sofa oder im Bett bequem machen – oder Kinder mit einem Kuscheltier. Hier gibt es Kuscheltiere mit Kirschkern-Futter, die in der Mikrowelle erwärmt werden können.

4. Mit offenen Fenstern lüften

Auch in der kalten Jahreszeit sollte man das Lüften nicht vergessen. Richtig angewendet, geht auch nicht viel Wärme verloren. Im Winter sollte man etwa dreimal am Tag stoßlüften.

Dafür dreht man erst die Heizung herunter - wenn man sie anhat - und öffnet dann die Fenster so weit wie möglich. Drei bis fünf Minuten reichen schon aus, um die Luft im Raum auszutauschen.

Ist das Fenster dagegen nur längere Zeit gekippt, kühlt der Raum aus. Lüften ist nicht nur wichtig, um frische Luft in der Wohnung zu haben, sondern hilft auch gegen Schimmelbildung.

5. Wärmflaschen und Fußbäder vertreiben die Kälte

Wenn es draußen wieder richtig kalt wird, spenden Wärmflaschen und Kirschkernkissen angenehme Wärme. Hier sollte man aber unbedingt darauf achten, nicht zu heißes Wasser zu verwenden beziehungsweise das Kirschkernkissen nicht zu sehr zu erhitzen. Sonst kann man sich Verbrennungen zuziehen.

Auch ein wärmendes Fußbad vertreibt die Kälte aus den Füßen und regt die Durchblutung im gesamten Körper an.

6. Wärmende Öle regen die Durchblutung an

Eine Massage fühlt sich nicht nur gut an, sie ist auch gut gegen Kälte. Durch das Massieren wird die Wärmeproduktion im Körper angeregt. Zusammen mit einem wärmenden Öl aus Rosmarin oder Ingwer lässt es sich so gut entspannen.

Zum Massieren kann man entweder eine Massagebürste verwenden oder in kreisenden Bewegungen mit den Fingern und Händen den Körper entlangstreichen.

7. In Bewegung bleiben

Wer den ganzen Tag nur sitzt und sich fast nicht bewegt, kühlt schneller aus. Das liegt daran, dass der Körper die Energie nutzt, um die Organe zu versorgen und an Händen und Füßen friert man dann schnell.

Deshalb sollte man auch im Homeoffice und Büro immer mal wieder aufstehen und einige Schritte gehen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.

Ein Spaziergang und Sport allgemein bringen den Körper wieder in Schwung. Deshalb sollte man auch in der kalten Jahreszeit nicht auf körperliche Aktivitäten verzichten.

Außerdem wird einem gleich wieder warm, wenn man in Bewegung ist. Sport draußen kurbelt zudem das Immunsystem an und fördert die Durchblutung.

Dieses Wärmegefühl ist trügerisch

Im Winter trinken viele gerne mal ein Gläschen Glühwein, der den Körper gefühlt von innen wärmt. Gegen die Kälte hilft Alkohol aber nicht - er bewirkt sogar das Gegenteil.

Zwar entsteht durch Alkohol ein Wärmegefühl im Körper, er hilft aber nicht dabei, den Körper tatsächlich zu wärmen. Stattdessen kühlt der Körper bei zu viel Glühwein, Most und Schnaps sogar schneller aus. Der Grund dafür ist, dass Alkohol die Blutgefäße weitet und man dadurch schneller Wärme verliert.