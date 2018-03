Wangener Hutkönigin: Mehr als ein Hutständer

Ein ziemlich guter Tag, um einen Hut zu tragen, dieser Februarmontag, der mit Schneegestöber die Menschen durch die Altstadt von Wangen im Allgäu treibt. Für Norina Mitter gilt das umso mehr.

Denn für eine Deutsche Hutkönigin ist offenes Haar immer so eine Sache. Sie ist ja schließlich Botschafterin. Sie soll ein Vorbild sein, für all die hutlosen Menschen da draußen, die es ohne Not zulassen, dass Schnee und Wind ihnen die Haare zerzausen. Ein Hut ist bei Norina Mitter aber weniger ein Kleidungsstück als mehr eine Haltung. Und so trägt sie das schwarze Exemplar an diesem Tag auch mit einer ganz eigenen Würde, als sie das Café betritt. Groß und schlank ist ihre Erscheinung. Ein roter Lippenstift zeichnet einen starken Kontrast zum Dunkel der Kleidung. Feingliedrige Hände faltet die 30-Jährige über dem Tisch. Ihre Stimme klingt tiefer als ihre Erscheinung es ahnen lässt, wenn sie sagt: „Sich dunkel zu kleiden ist immer einfacher.“

Es sich einfach zu machen, passt eigentlich gar nicht zu Norina Mitter. Das jedenfalls legt ihr bisheriger Lebensweg nahe. Und wer sich mit der Frau unterhält, spürt schnell, dass die Kür zur Hutkönigin im vergangenen Jahr sicher eine tolle Sache war, aber bestimmt nicht der Höhepunkt in einem Leben, das reich ist an unterschiedlichen Facetten. Kurzum: Nur ein weiblicher Hutständer, der artig hübsch lächeln kann, ist Norina Mitter ganz sicher nicht.

Im Café behält sie den Hut auf und erzählt ein bisschen was von den vielen Norinas, die diese attraktive Frau heute ausmachen. Da gibt es die Norina, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ausgerechnet auf der Suchtstation einer Psychiatrie ableistet. „Der Chef dort hatte damals arge Bedenken, mich zu nehmen“, erinnert sie sich. Für Menschen in Grenzsituationen habe sie sich schon immer interessiert. Aber offenbar nicht auf oberflächliche, schwärmerische Weise. Anders ist nicht zu erklären, warum die Klinik auch nach Ende des FSJ nicht auf die Arbeit der jungen Frau verzichten wollte.

Doktorhut fehlt noch

Und dann gibt’s da noch jene Norina, die Ethik und Germanistik auf Lehramt in Karlsruhe studiert hat. Der das aber irgendwann und irgendwie zu wenig war, und sie deshalb einen Aufbaustudiengang in Philosophie angefangen hat. Mittelfristiges Ziel: Die Promotion, damit es dann einmal mehr noch eine andere Norina Mitter gibt, eine Frau Doktor nämlich. „Ein Thema habe ich auch schon“, sagt sie, behält Details aber für sich. Nur so viel: Es wird um Verantwortung, Moral und Schuld in psychischen Grenzzuständen gehen.

Aber damit ist es noch nicht genug mit den Norina Mitters, es gibt noch mehr von ihnen. Zum Beispiel die Künstlerin, die derzeit in Mainz Gesang studiert und im März ihr Examen ablegt. „Klassische Musik der Romantik ist mein Schwerpunkt“, sagt sie und gibt sich damit auch als erste singenden Hutkönigin überhaupt zu erkennen.

Aufgewachsen ist die 30-Jährige in Wangen. Die Mutter ist Künstlerin, der Vater Lehrer. Mitter hat eine jüngere und eine ältere Schwester. Den Hut, und damit den Bezug zu ihrer jetzigen Regentschaft, hat ihr aber niemand direkt in die Wiege gelegt. „Trotzdem hatte ich schon als Kind immer irgend etwas auf dem Kopf.“ So richtig hutlastig ist ihr Kleiderschrank aber erst mit ihrer Kür zur Hutkönigin geworden.

Und wie kam es überhaupt zu dieser Ehre? Lindenberg, die Hutstadt im Allgäu, war und ist für Norina Mitter ein oft besuchter Ort. „Meine Mutter kauft dort immer ihren Käse.“ Das Amt der Hutkönigin hat sie sich schon länger vorstellen können, aber: „Ich wollte den Zeitpunkt abwarten, an dem ich der Aufgabe auch gerecht werden kann.“ Denn halbe Sachen sind ihre Sache nicht. Dass es am Ende tatsächlich geklappt hat mit der Wahl, das habe sie vollkommen überfahren: „Nach der Vorauswahl hat das Gremium mir nur zwei Fragen gestellt, nicht allzu schwierige.“ Da habe sie angenommen, dass das Interesse an ihrer Person wohl nicht so groß sein könne. Aber offenbar war das genaue Gegenteil der Fall. Von den ursprünglich mehr als zehn Bewerberinnen ging sie am Huttag 2014 in Lindenberg als Siegerin hervor.

Voller Terminkalender

Seitdem ist Mitters Terminkalender deutlich voller geworden. Messen, Empfänge, Einweihungen – rund zwei Dutzend offizielle Termine hat sie pro Amtsjahr abzuleisten. Und der Bestand an Hüten ist nach weniger als einem Jahr nach der Wahl auf rund 20 angewachsen, darunter sogenannte Anlass-Hüte, also solche, die eigens für einen speziellen Anlass auf den Kopf der Hutkönigin zugeschnitten werden. Das geschieht im Atelier der traditionsreichen Hutfirma Meyser in Lindenberg durch die Chef-Modistin. Das Atelier und der Werksverkauf sind ein Überbleibsel der glorreichen Zeiten, in denen Lindenberg Hüte für die ganze Welt produzierte. Das eben erst eröffnete Deutsche Hutmuseum in Lindenberg erzählt die Geschichte dieser prägenden Ära. Heute gibt es so gut wie keine Hutproduktion mehr in der Allgäustadt.

Was ihr Privatleben angeht, bringt es Mitter auf einen einfachen Nenner: „Ich bin nicht zum Mäuschen geboren. Mein Partner muss mir Paroli bieten können.“ Einen solchen Partner hat sie dauerhaft noch nicht getroffen. Sie halte aber nichts davon, die Ansprüche runterzufahren: „Man sollte in Beziehungsfragen keine Notlösungen akzeptieren, sondern besser abwarten.“ Das sagt sie, obwohl sie sich selbst als besonders ungeduldig charakterisiert. Als jemand, der Schwächen verzeiht, nur sich selbst gegenüber diesen Gefallen nicht tun kann.

Mit ihrer Rolle als Hutkönigin verbindet sie durchaus auch Lampenfieber. „Aber das ist ein gutes Training im Hinblick auf öffentliche Gesangsauftritte“, sagt die 30-Jährige. Und was macht ein Mensch, in dem so viele unterschiedliche Berufe und Typen wohnen, in Zukunft? „Ich möchte so viel wie möglich kombinieren.“ Ein bisschen Gesang, ein wenig Arbeit zur Sprachförderung benachteiligter Kinder, Promovieren, außerdem wieder Unterrichten. Und natürlich die restliche Zeit als Hutkönigin auskosten. Welche Norina Mitter die Wangenerin danach aus dem Hut zaubert, weiß sie heute selbst noch nicht.

Information:

Wer Hutkönigin wird, bestimmt eine Jury aus Hutspezialisten und Vertretern der Stadt Lindenberg. Das Anforderungsprofil liest sich so: „Neben repräsentativen Pflichten bei städtischen Veranstaltungen gehören spannende Einsätze bei Messeauftritten, Events, Kulturveranstaltungen sowie Besuche sozialer Einrichtungen und natürlich Hutmodenschauen zum Pflicht- und Kürprogramm der Hutkönigin.“ Aus rund einem Dutzend Bewerberinnen geht am Huttag schließlich die neue Hutkönigin hervor. 2002 fand die Wahl zum ersten Mal statt. Seither wird alle zwei Jahre eine neue Monarchin der Kopfbedeckungen gekürt. Norina Mitter ist die siebte Hutkönigin. Sie hatte auch die Ehre, im Dezember 2014 das neue deutsche Hutmuseum in Lindenberg einzuweihen. Lindenberg im Allgäu ist wie keine andere deutsche Stadt mit dem Hut verknüpft. Bereits um das Jahr 1600 haben die Einwohner dieses sonnenverwöhnten Ortes Strohhüte für den Eigengebrauch geflochten. Die Blüte der Lindenberger Strohhutindustrie erlebte das Allgäu im frühen 20. Jahrhundert: 1913 stieg die Jahresproduktion auf acht Millionen Stück. Hüte aus Lindenberg bedeckten damals die Köpfe der Menschen auf der ganzen Welt.

Heute werden in Lindenberg nur noch Einzelstücke produziert. Für den Weltmarkt spielt die Stadt so gut wie keine Rolle mehr. Im Selbstverständnis vieler Bürger ist der Hut trotzdem von großer Bedeutung. 2000 initiierte die Stadt zum ersten Mal den Huttag, mit dem seither alljährlich an die Geschichte Lindenbergs als weltweit wichtiges Zentrum der Hutproduktion erinnert wird.