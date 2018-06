Wandern wird zum Volkssport

Mehr als die Hälfte der Bundesbürger gehen nach Angaben des Deutschen Wanderverbandes in ihrer Freizeit gern wandern.

„Das reicht von einmal wöchentlich bis nur zwei bis drei Mal im Jahr“, sagte Präsident Hans-Ulrich Rauchfuß am Dienstag in Bad Schandau beim Vorbereitungstreffen für den 116. Deutschen Wandertag (22. bis 27. Juni). „Wandern ist nicht mehr nur eine Vorliebe von Rentnern, es gibt inzwischen immer mehr junge Wanderer.“

Ein Grund dafür sei, dass Ausbildung und Beruf die Menschen im 21. Jahrhundert stark forderten. „Sie suchen dafür einen Ausgleich.“ Zudem gebe es einen Wandel in der jüngeren Generation, die Straßenbahn statt Auto fahre und Spaß an der Natur habe.

Laut Rauchfuß schnüren inzwischen 45 bis 50 Millionen Deutsche regelmäßig die Wanderschuhe. Dabei seien geführte Touren, Angebote für Gesundheitswandern und Wellness besonders gefragt.

Der Deutsche Wanderverband rechnet damit, dass der Wandertourismus aus dem In- und Ausland weiter zunimmt. „Der Wert der Freizeitgestaltung in Familien wächst, ebenso das Bewusstsein für die Gesundheit“, sagte Rauchfuß. Wandern sei dafür ideal. „Jeder kann mitmachen, es ist jederzeit und ohne großen Aufwand möglich - einfach die Wanderschuhe an und los.“ Zum 116. Deutschen Wandertag werden bis zu 50 000 Teilnehmer in der Sächsischen Schweiz erwartet.

Informationen zum Deutschen Wandertag 2016

Forschungsbericht zum Wandern