Waldhausen kommt unter die Räder

Am ersten Rückrundenspieltag der Landesliga unterliegt der SV Waldhausen dem Verbandsliga-Absteiger Türk Spor Neu-Ulm auswärts mit 1:5.

Bereits nach einer Minute geriet der SVW in Rückstand. Ein gewonnener Zweikampf auf der linken Seite führte dazu, dass ein Neu-Ulmer rechts auf Bagceci legen konnte, der mit einer Direktabnahme ins lange Eck zum 1:0 für die Hausherren traf (1.). In der Folge hielt Dominik Schlipf eine Doppelchance der Neu-Ulmer stark und vereitelte somit einen höheren Rückstand. Der SVW war in der ersten Hälfte über weite Strecken gut im Spiel, konnte sich aber keine nennenswerten Chancen erarbeiten.

Nach der Halbzeitpause schien es gut zu laufen für den SVW. Nach einem Foul im Sechzehner an Kevin Mayer zeigte der Unparteiische Marcel Lalka auf den Punkt. Der fällige Strafstoß konnte jedoch nicht im Tor untergebracht werden, sodass es bei dem knappen Rückstand blieb. Im Gegenzug erhöhte Neu Ulm mit einem Doppelschlag auf 3:0 (48. und 50.). Der SVW steckte jedoch nicht auf und erzielte in der 55. Minute den 1:3 Anschlusstreffer. Eine Flanke von Jeffrey Janik fand in der Mitte Wesley Wicker, der auf Fabian Weiß ablegte und dieser schlenzte aus rund 16 Metern schön ins rechte Toreck. Kurze Zeit später erneut eine vielversprechende Chance für die Schwarz-Gelben. Einen auf Mayer lang geschlagenen Ball legte dieser gekonnt für Wicker ab, dessen Schuss konnte jedoch noch im entscheidenden Moment geblockt werden. In der Folge führten erneut zwei weitere Umschaltsituationen zum 1:4 und 1:5 (78. und 83.).