Waldbrand bei Berlin noch nicht unter Kontrolle

Von Schwäbische Zeitung

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Freitagabend eine verschwundene Person in Weißenau gesucht. Bereits nach einer Dreiviertelstunde war die Suchaktion zunächst beendet. Am späten Abend kreiste erneut ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Der Einsatz sei gegen 22.45 Uhr beendet gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Eine Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden.