Wahlleitung: Rege Beteiligung bei Abstimmung in der Ukraine

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Verkehrsunfall auf der B30 auf Höhe Baindt ist am Sonntagvormittag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 81 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Bad Waldsee unterwegs war, beim Spurwechsel den Biker übersehen. Obwohl der 23-Jährige eine Vollbremsung einleitete, habe er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern könnenm, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.