Wahlkommission: Erdogan hat Präsidentenwahl gewonnen

Vor zwei Wochen kamen Manuela S. und Rupert K. (Namen von der Redaktion geändert) in die Isnyer SZ-Geschäftsstelle. Sie baten um Hilfe und erzählten ihre Geschichte.

Ob diese in allen Details den Tatsachen entspricht, müssten weitere Recherchen ergeben, denen nicht nur Datenschutzgründe im Weg stünden. Ebenso schwer ist zu eruieren, ob es sich um einen Einzelfall handelt. Von einer Stiftung in Isny, die Wohnraum für Bedürftige zu organisieren versucht, war jedenfalls zu erfahren: „Solche Fälle häufen sich in letzter Zeit.