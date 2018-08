Wahlkampf in Brasilien: Ex-Präsident mischt aus Haft mit

Von Schwäbische Zeitung

Die Stadt Pfullendorf und die Stadtwerke Pfullendorf als Betreiber des Seeparks Linzgau haben am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass das Keep it Real Jam-Festival nicht mehr im Seepark stattfinden darf. Als Gründe werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und die hohe Lärmbelästigung genannt.

Jörg-Arne Bias, Geschäftsführer der Stadtwerke Pfullendorf, brauchte den Telefonhörer am Montagmorgen nicht mehr aus der Hand legen.