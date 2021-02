VW setzt auf Microsoft-Cloud für automatisiertes Fahren

Zuletzt kursierten in der Öffentlichkeit Angaben, dass mehr als jeder zehnte Corona-Infizierte in baden-württembergischen Pflegeeinrichtungen in Verbindung mit Covid-19 verstorben ist.

Tatsächlich liegen die Opferzahlen weitaus höher, wie das Sozialministerium dem SWR auf Nachfrage bestätigt.

Demnach sind im Verlauf der zweiten Corona-Welle über 40 Prozent der Infizierten in Pflegeheimen im Südwesten an Covid-19 verstorben.