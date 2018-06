VW-Chef Müller: Keine Entschädigungen in Europa wie in den USA

VW-Chef Matthias Müller hat für Deutschland und Europa Entschädigungen im gleichen Umfang wie in den USA ausgeschlossen. Es werde keine eins zu eins Übertragung der Lösung geben, die in den USA diskutiert werde, sagte Müller in Wolfsburg. Unbestätigten Berichten zufolge ist in den Vereinigten Staaten eine Zahlung von bis zu 5000 Dollar für jeden Besitzer eines betroffenen Diesel im Gespräch. Bereits in der vergangenen Woche hatte VW mitgeteilt, die sich nun abzeichnenden Regelungen in den USA würden in Verfahren anderswo keine rechtlichen Wirkungen entfalten.