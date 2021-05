Vulkanausbruch löst Panik aus - Ruanda öffnet Grenze

Wochenende, schönes Wetter, niedrige Inzidenz - die Menschen suchen das Ufer in Friedrichshafen auf und freuen sich auf die geöffnete Gastronomie. Die Tische standen zwar mit Abstand, der war auf der Promenade aber kaum einzuhalten, so viele Menschen freuten sich über das Gefühl, wieder ein wenig Normalität zu erleben. Und genau das, so war es spürbar an vielen Orten, tat den Menschen gut.