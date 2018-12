„Voyager 2“ verlässt als zweite Sonde Heliosphäre der Sonne

Mittagspause: Viele Menschen kauen freudlos an halb erkalteten Fleischkäswecken. Andere nagen kohlehydratbefreit an Eiweißriegeln. Und ein paar unverwüstliche Naturen lassen sich ein anständiges Mittagessen auch in Zeiten unbotmäßiger Beschleunigung nicht nehmen – manche gönnen sich dazu sogar ein Zehntel Weißwein, während der tendenziell genussfeindliche Zeitgeist freiwillig als Smoothie getarnte Babynahrung für fünf Euro pro Kunststoffbecher durch den Plastikstrohhalm saugt.