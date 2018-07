Vox und RTL holen „X Factor“ nach Deutschland

Hamburg (dpa) - Die Schwestersender RTL und Vox holen die aus Großbritannien stammende Fernsehshow „X Factor“ nach Deutschland. Das teilte Vox am Donnerstag in Köln mit.

„X Factor“ ist die einzige Gesangs-Castingshow, in der auch die Juroren gegeneinander kämpfen. Die drei Juroren, laut Vox allesamt erfahrene Profis aus dem Musikgeschäft, werden in der entscheidenden Phase der Show zu „Mentoren“ einiger Kandidaten und kämpfen für ihre Favoriten. Die Ausstrahlung ist fürs nächste Jahr vorgesehen.

Gewinnen wird lediglich ein Kandidat. Sie oder er bekommt einen Plattenvertrag mit Aussicht auf eine Karriere im Musikbusiness. Leona Lewis, „X Factor“-Gewinnerin von 2006, zählt inzwischen über 16 Platinplatten in ihrer Sammlung. Bekannt ist sie unter anderem durch ihren Hit „Bleeding Love“. Das dazugehörige Debütalbum verkaufte sich weltweit mehr als sechs Millionen Mal. Auch die „X Factor“-Gewinnerin Alexandra Burke (2008) hat bereits mit ihrem Debütalbum „Overcome“ Platin-Status erreicht.

„X Factor“ läuft derzeit in 16 Ländern. Im Ursprungsland England war die Castingshow in 2008 die erfolgreichste Unterhaltungssendung bei allen Zuschauern. In Deutschland wird der wesentliche Teil der Show von Vox präsentiert. Die Auftaktsendung und das Finale zeigt hingegen RTL. Beide Sender gehören zur Mediengruppe RTL Deutschland. Produziert wird „X Factor“ von der Firma Grundy Light Entertainment in Köln. Die Bewerbungsphase beginnt im Januar.