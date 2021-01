Vorsicht Glätte: Zahlreiche Unfälle durch Schnee und überfrierende Nässe

Winterliche Bedingungen haben in der Nacht zum Mittwoch in Deutschland für Verkehrschaos gesorgt. Meist blieb es bei Blechschäden und Leichtverletzten, wie die Polizeistellen mitteilten. Allerdings gab es bis zum frühen Mittwochmorgen auch mindestens einen Toten und mehrere Schwerverletzte.

Im Norden Niedersachsens wurde sogar ein ganzer Autobahnabschnitt wegen mehrerer Glatteis-Unfälle gesperrt, im Süden und Westen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge.

Zahlreiche schwere Unfälle

Ein Lkw-Fahrer hat auf der Bundesstraße 464 im Kreis Böblingen die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren und eine Leitplanke durchbrochen. Der Lastwagen war auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten, wodurch sich der Anhänger quer zur Fahrtrichtung stellte, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger durchbrach daraufhin die Leitplanke und kam auf ihr zum Stehen.

Ein Müllfahrzeug ist bei Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) auf glatter Fahrbahn in einen Straßengraben gekippt. Der Wagen kippte nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung um, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei unverletzt und befreite sich selber aus dem Müllfahrzeug.

In Bayern warnt der Deutschen Wetterdienst auch am Mittwochmorgen noch vor Schnee und Glätte. Vor allem im westlichen Teil des Freistaats werde der Schnee in Regen übergehen. Größere Mengen Neuschnee seien, abgesehen von den Gebirgslagen, vor allem im Bayerischen Wald und dem Donautal zu erwarten.

Die Polizei hat am Sonntagmittag die Zufahrten zum Stocksberg bei Beilstein gesperrt, um den Verkehr zu regulieren. Schon am Morgen waren alle Parkplätze am beliebten Rodelhang belegt gewesen.

In ganz Bayern berichtete die Polizei von Verkehrsunfällen, die überwiegend zu Blechschäden, teils auch zu größeren Verkehrsbehinderungen und Verletzungen führten.

Schwer verletzt wurde nach Polizeiangaben etwa eine Fahrerin, die im schwäbischen Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) auf die Gegenfahrbahn rutschte und mit einem Laster kollidierte. Die 22-Jährige wurde mit ihrem Auto auf eine Wiese geschleudert und kam ins Krankenhaus.

Im mittelfränkischen Roßtal (Landkreis Fürth) kam laut Polizei eine Fahrerin in einer Rechtskurve von der Straße ab und überschlug sich. Die 33-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Autobahnkreuz Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) kam am Dienstagvormittag ein Laster ins Rutschen und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

In der Nähe der niederbayerischen Stadt Viechtach (Landkreis Regen) kam nach Polizeiangaben ein Laster von der Straße ab und wäre beinahe in ein Wohnhaus gerutscht. In Ortenburg (Landkreis Passau) sei ein Lkw gegen ein Postauto geschlittert, wodurch der Lasterfahrer leicht verletzt wurde.

Weitere Meldungen von Unfällen erwartet

Ein tödlicher Unfall ereignete sich in Mecklenburg-Vorpommern. Ein 18-jähriger war laut Polizei vermutlich zu schnell gefahren, mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in mehrere Leitplanken und einen Baum gekracht — der junge Mann starb noch am Unfallort, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Laut Polizei dürfte sich die Zahl der Verletzten im Laufe des Tages noch deutlich erhöhen, sobald alle Unfälle aus der Nacht erfasst wurden. Auch tagsüber war für Mittwoch in vielen Teilen Deutschlands wieder Schnee und Glätte vorhergesagt.