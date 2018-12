Vorgezogener Wechsel an Pentagon-Spitze sorgt für Aufsehen

Von Schwäbische Zeitung

In einem Wohnhaus in Hardt im Kreis Rottweil hat die Polizei am Sonntagabend die Leichen eines älteren Ehepaars entdeckt. Gegen 18 Uhr waren die Beamten an den Tatort gerufen worden. Nach Polizeiangaben vom Montag gehen die Ermittler derzeit von einem „Suizidgeschehen“ aus.