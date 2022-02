Vorbilder in der Tierwelt: Zu zweit geht vieles besser

Am Valentinstag schlagen sich Blaumeisen hierzulande meist noch als Singles durchs Leben. Bald aber wird die Frühlingssonne stärker und die kleinen Vogelmännchen beginnen, eine Partnerin zu suchen. Zwar schenken sie ihrer Angebeteten dann keine Blumen, zeigen ihr aber mit anderen Präsenten, was für ein toller Partner sie doch sind. Später pickt das Männchen mit seinem Schnabel eifrig Raupen auf und trägt sie zu seinem Nest in einer Baumhöhle oder einem Nistkasten. Dort kümmert sich das Weibchen um den gerade geschlüpften Nachwuchs und wärmt die Küken.

Wenn den Kleinen einige Tage später wärmende Daunenfedern gewachsen sind, modernisiert sich diese Rollenverteilung rasch. Seiner Rolle als Heimchen am Herd und Wärmedecke für den Nachwuchs entbunden, schleppt das Weibchen jetzt genau wie der Familienvater möglichst viele Raupen für die hungrigen Schnäbel heran. Beide Situationen zeigen einem Verhaltensbiologen wie Bart Kempenaers vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen klar, weshalb Blaumeisen ähnlich wie wir Menschen eine starke Neigung zu einem Leben als Paar haben: Ein Vogel allein schafft es einfach nicht, die Küken gleichzeitig zu wärmen und Futter zu holen.

„Deshalb sind Paare in der Welt der Vögel die Regel, während andere Gesellschaftsmodelle seltener vorkommen“, erklärt Bart Kempenaers. Dabei gibt es durchaus Alternativen, von denen der Galapagosbussard eine in Menschenaugen oft besonders faszinierende Rolle lebt: Auf diesen Vulkaninseln im Pazifik halten sich die Weibchen oft einen ganzen Harem mit bis zu sieben Männchen. Auch wenn sie sich mit jedem Mitglied darin paaren, legen sie am Ende doch nur ein bis drei Eier. Daher kann selbst bei einem Einzelkind jedes der Männchen annehmen, der leibliche Vater zu sein. Und prompt kümmern sich alle eifrig um den Nachwuchs. Aber auch konventionelle Vogelpaare können ihre Zweckgemeinschaft sehr unterschiedlich gestalten. So sitzen bei den Blaumeisen nur die Weibchen auf den Eiern und werden von ihren Männchen gefüttert. Bei den Staren dagegen wechseln sich die Geschlechter beim Brüten ab.

Der Nachwuchs muss gemeinsam durchgebracht werden

Für ihre Vorliebe für ein Leben in trauter Zweisamkeit haben Vögel triftige Gründe: Während sich der Nachwuchs von Säugetieren im Leib der Mutter oft relativ weit entwickelt und oft genug schon kurz nach der Geburt im Notfall vor einem Räuber fliehen kann, ist bei Vögeln alles anders. „Sie legen Eier, in denen sich die Küken außerhalb des schützenden Körpers der Mutter entwickeln“, fasst Bart Kempenaers zusammen. Nicht nur die Eier, sondern auch die frisch geschlüpften Küken sind sowohl sehr empfindlich wie auch sehr nahrhaft. Hauskatzen, Eichhörnchen, Raben und andere Tiere plündern daher liebend gern die Nester. In solchen Situationen aber steigen die Überlebenschancen von Eiern und Küken enorm, wenn das Gelege von einem Elternteil bewacht und verteidigt wird. Weil der andere Partner in dieser Zeit dem gemeinsamen Broterwerb nachgehen kann, sind Paare klar im Vorteil.

Wenn es bei der Brut darauf ankommt, halten Paare wie bei den Albatrossen eisern zusammen. Und das meist sogar „bis dass der Tod sie scheidet“. Bringt doch eine solche lebenslange Treue handfeste Vorteile: „Hat ein solches Paar eine längere, gemeinsame Erfahrung, meistert es widrige Umstände viel besser als Frischvermählte“, erklärt Bart Kempenaers. Je länger die Eltern also zusammen sind, umso besser sind die Chancen für ihren Nachwuchs. Allerdings klappt das nicht immer. So ziehen Blaumeisen nach der Aufzucht der Jungen erst einmal ihrer eigenen Wege.

Wenn der Gefährte nicht zurückkommt

Natürlich wollen die Vögel im nächsten Frühjahr gern wieder mit ihrem Partner vom Vorjahr zusammen gehen. Was aber tun, wenn er nicht rechtzeitig eintrifft? Dann stehen die Tiere am Brutplatz vor einer schwierigen Entscheidung. Da rund die Hälfte der Blaumeisen nicht aus ihrem Winterurlaub zurückkommt, liegt die Annahme nahe, dass dem Partner etwas zugestoßen sein könnte. Und da Blaumeisen ohnehin in ihrem Leben normalerweise nur sehr wenige Bruten großziehen, entscheiden sie sich dann meist für einen anderen Partner, der vielleicht ebenfalls vergeblich auf seinen Vorjahres-Gefährten gewartet hat. Kommt dann die totgeglaubte Meise doch noch zurück, steht sie vor vollendeten Tatsachen und aus der lebenslangen Treue ist ein Jahresabonnement geworden, das leider bereits abgelaufen ist.

Männchen haben in dieser Situation immerhin noch die Möglichkeit, auf einen Seitensprung eines längst wieder in trauter Zweisamkeit lebenden Weibchens zu hoffen. Für Männchen rentieren sich solche Seitensprünge sehr: Nach einem recht kurzen Techtelmechtel kümmern sie sich nicht mehr um ihren Nachwuchs, den der Stiefvater unwissentlich mit aufzieht. Warum aber lassen sich die Weibchen auf solche Abenteuer ein, wenn sie einen solchen Vorteil gar nicht haben? Seit Bart Kempenaers bei einem Blaumeisenpaar in drei Jahren im Nest entweder gar keine oder nur Küken von fremden Männchen fand, keimt in ihm ein Verdacht: „Wahrscheinlich ist das Männchen zwar topfit, aber unfruchtbar. Seitensprünge könnten bei Blaumeisen daher eine Art Versicherung gegen solche Fälle sein“, überlegt der Max-Planck-Forscher.

Affen neigen weniger zum Pärchen-Modell

Bei Säugetieren stehen Zweierkisten deutlich niedriger im Kurs. Als Peter Kappeler vom Deutschen Primatenzentrum und der Universität Göttingen gemeinsam mit Luca Pozzi von der University of Texas in San Antonio die Gesellschaftssysteme von Affen unter die Lupe nahm, outete sich immerhin jede fünfte Art als Anhänger der Paarbeziehung. Ein Drittel der in der Wissenschaft „Primaten“ genannten Affenarten bevorzugt dagegen das Single-Dasein und der große Rest lebt in Gruppen mit mehreren Mitgliedern. Und wieder liefert die Biologie den Grund für diesen Unterschied zu Vögeln. So sind gerade bei den Säugetieren die Rollen von Natur aus sehr ungleich verteilt. Während der langen Zeit, in der ihr Nachwuchs gut geschützt im Mutterleib heranwächst und später oft noch viel länger gesäugt wird, tragen die Weibchen im Grunde allein die Kosten der Vermehrung. Die Männchen können in dieser Zeit weiteren Nachwuchs zeugen und haben so ein erheblich höheres Fortpflanzungspotential.

Weil beim Menschen der Nachwuchs ähnlich wehrlos wie ein Ei im unbewachten Nest ist, bevorzugen die meisten Mitglieder unserer Art das Leben in Paaren. Daneben gibt es aber auch andere Gesellschaftsformen, in denen Männer ihr theoretisch höheres Fortpflanzungspotential in Form von Harems in die Tat umsetzen. Das geht aber nur, wenn die Männer dafür genug Ressourcen haben. Sind diese dagegen knapp, kann das Pendel auch in die andere Richtung ausschlagen. So schafft es ein Paar in der Himalaya-Provinz Ladakh normalerweise kaum, den kargen Äckern genug Nahrung für die Familie abzutrotzen. Noch vor einem halben Jahrhundert drehten die Frauen dort daher den Spieß häufig um: „Während eine Mutter sich zu Hause um die Kinder und den Haushalt kümmerte, bestellten ihre beiden Männer den Acker und hüteten das Vieh“, erklärt Max-Planck-Forscher Bart Kempenaers. Nur so schafften es die Menschen in den abgelegenen Hochtälern des Himalaya, ihre Familie zu ernähren. Und nicht nur am Valentinstag erhalten dort kleine Geschenke die Ménage-à-trois.