Vor 500 Jahren: Der Untergang des Aztekenreichs

Ein Großaufgebot der Polizei hat nach einem elfjährigen Jungen aus Winnenden gesucht. Am Freitag kehrte das Kind nicht in seine Wohngruppe zurück. Am Montagnachmittag dann die Entwarnung: Der Junge, der als minderjähriger Flüchtling in Deutschland gelebt hat, hält sich wohlbehalten in Nordeuropa auf – und zwar in Schweden bei den Großeltern.

Das hat Polizeisprecher Ronald Krötz vom Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ am Dienstagmittag bestätigt.