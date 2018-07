Von Komiker Cohen vorgeführt: US-Abgeordneter tritt zurück

Wegen seines höchst umstrittenen Auftritts in der Fernsehsendung von Komiker Sacha Baron Cohen gibt ein Abgeordneter in den USA sein Amt auf. Jason Spencer, Abgeordneter im Bundesstaat Georgia, ist in der jüngsten Folge von Baron Cohens Sendung „Who Is America?“ zu sehen.

Der britische Comedian gibt sich darin als israelischer Anti-Terror-Experte aus und bringt den Republikaner dazu, rassistische Beschimpfungen zu schreien und sein nacktes Hinterteil zu zeigen. Die absurden Methoden sollen Teil eines fiktiven Trainings zum Schutz vor Terroristen sein.

Spencer war nach Ausstrahlung der Folge am Sonntag zunehmend unter Druck geraten. Unter anderem hatte Georgias Gouverneur Nathan Deal sich „betrübt und angewidert“ von dem Auftritt gezeigt. Spencer hatte erst rechtliche Schritte gegen den Sender Showtime angedroht und dann in einer Mitteilung erklärt, seinen Auftritt in der „unfassbar hässlichen Folge“ zu bereuen. Doch der Druck auf ihn wurde zu groß und Spencer erklärte seinen Rücktritt in der Nacht zum Mittwoch.

Spencer hatte unter anderem einen Gesetzentwurf für ein Burka-Verbot in dem Südstaat vorgelegt. Er war im Frühjahr vergeblich für eine fünfte Amtszeit angetreten.

Der britische Komiker Baron Cohen war in den Filmen „Borat“ und „Brüno“ bereits in anderen Rollen unterwegs. In „Who Is America?“ gingen ihm bereits der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney, der Abgeordnete Dana Rohrabacher und die frühere Gouverneurin Alaskas, Sarah Palin, auf den Leim.

"Who Is America?" bei "Showtime"