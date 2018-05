Von Flitzer Odonkor bis zum geschockten Gomez

In die Vorbereitungen für das Highmatland-Festival auf der Leutkircher Wilhelmshöhe (27. und 28. Juli) ist Unruhe eingetreten. Wegen des geplanten Auftritts des türkischstämmigen deutschen Rappers Aykut Anhan, in der Szene ein Begriff unter dem Künstlernamen Haftbefehl, lassen Gottfried Härle und das Bürgerforum Leutkirch vorerst ihr Engagement in der zur Absicherung finanzieller Risiken vor zwei Jahren gegründeten „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ (GbR) ruhen.