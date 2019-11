Von der Leyen: „Werde entschlossen Tempo machen“

An jenem Juliabend im Jahr 2017 geht Gisela A. in ihrem Haus in Spaichingen früh zu Bett – und zwar „vertrauensselig“, wie es später in der Anklageschrift heißen wird. Schließlich habe die 87-jährige demenzkranke Frau zu diesem Zeitpunkt keinesfalls mit einem Angriff auf ihr Leben „in ihren eigenen vier Wänden“ rechnen können.

Doch dann betritt ein Mann ihr Schlafzimmer, der erst tags zuvor als Hilfspfleger im Haus von Gisela A. angefangen hat – Grzegorz W.