Von der Leyen muss ihr Team umbauen

Nur 150 Exklusivgäste kamen rein. Etwa 1500 Männer, Frauen und Kinder profitierten aber bei freiem Eintritt im Biergarten ebenfalls vom Radio-7-Gaststubenkonzert in Leonhardts Stall-Besen. Rund 50 Minuten lang sang Xavier Naidoo am Sonntagabend in Humbrechts. Nachmittags hat der 47-jährige Soul- und R&B-Sänger der Familie Kleber in Haslach einen Besuch abgestattet.

Sonntagabend, eine halbe Stunde vor dem Konzert: Auf dem Außengelände von Leonhardts Stall-Besen herrscht bereits Betrieb.