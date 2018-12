Von der Leyen: AKK hat Pole-Position für Kanzlerkandidatur

Von Deutsche Presse-Agentur

Mit einem gekauften Urinimitat hat ein 23-jähriger Autofahrer in Tettnang (Bodenseekreis) versucht, eine Polizeikontrolle zu überlisten. Der Mann hatte sich der Kontrolle am Dienstagnachmittag zunächst entziehen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

In einer Sackgasse konnten die Beamten den flüchtigen Autofahrer schließlich stellen. Dabei bemerkten sie Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 23-Jährigen. Ihm wurde nach Angaben der Polizei ein Urintest angeboten, dem er zustimmte.