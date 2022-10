Vom Verschwinden der Dauerwelle

Sieht man sich die Frisuren der Leute so an, stellt sich nach ein wenig Nachsinnen unweigerliche die Frage: Wo ist eigentlich die Dauerwelle geblieben? Die Art, aus langweiligem glatten bis leicht welligem Haar eine widerstandsfähige Lockenpracht zu machen, hatte ihre Blütezeit in den in den 1980er- und 1990er-Jahren. Sie ergriff nicht nur Frauen, sondern alsbald auch Männer. Obwohl damals schon Wissenschaftler davor warnten, dass die chemisch angeregte Verformung für die Mähne durchaus strapaziös sein kann. Haarausfall inklusive!

Doch allen Warnungen zum Trotz ließ sich auch männliche Prominenz nicht vom Gekräusel abhalten. Da wäre natürlich der berühmte Fußballer Rudi Völler zu nennen, dessen neckische Kopfschnörkel beim Laufen so lässig mitwippten. Auch Schlagerbarde Tony Marshall ließ sich künstlich aufwellen. Ebenso Nordkoreas ehemaliger Diktator Kim Jong-il, der die Wellenfrisur deshalb schätzte, weil sie ihn größer erscheinen ließ als es mit glatt an die Birne geklatschten Haaren gelungen wäre.

Die Branche hat zwar immer wieder die Renaissance der Dauerwelle ausgerufen – doch Verbreitung fand sich keine mehr. Obwohl das Verfahren zum Dauerwellen heute nicht mehr mit der Chemiekeule von damals zu vergleichen sei und sich Locken nun auf sanfterem Weg zeigten.

Übrig geblieben ist heute eigentlich nur noch der notorische Volksbelustiger Atze Schröder. Rudi Völler trägt seine doch etwas dünner gewordene Matte inzwischen übrigens eher glatt. Nicht, dass ihm auf seine alten Tage die letzten Haare auch noch ausfallen. (nyf)