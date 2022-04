Vom Leben mit dem Mangel

So langsam müssen wir uns daran gewöhnen, dass es hinten und vorne an irgendetwas mangelt. Wir denken ans Klopapier und ans Sonnenblumenöl und an Mehl und – etwas vorausschauend – an den Senf, dessen Körner ja weitestgehend importiert werden. Möglicherweise trifft die Apotheken Umschau eine Mitschuld. Wir gehen davon aus, dass irgendein Experte die Botschaft ausgesandt hat, ein wöchentliches Vollbad in Sonnenblumenöl – ersatzweise Rapsöl – bewirke wahre Wunder. Ein solches Ölbad sei weitaus bekömmlicher als ein mit Öl zubereiteter Salat. Salatöl sei deshalb leicht verzichtbar. Andere Experten sind der Ansicht, den Ölbadern (d/w/m) mangle es in Wahrheit an Anstand. Wir wollen uns ein Urteil verkneifen.

Leider hat die Apotheken Umschau keinen Tipp parat, wie der Mangel an Handwerkern zu beheben wäre. Ein uns persönlich bekannter Oberstudienrat a. D. hat in diesem Zusammenhang bemängelt, dass alle möglichen und unmöglichen Selbsthilfekurse angeboten würden, während im handwerklichen Bereich tote Hose herrsche. Er selber leide beispielsweise an einer verstopften Abwasserleitung sowie an einer kaputten Steckdose. Der Klempner, den er nach einer Woche erreicht habe, habe ihm gesagt, er habe keine Zeit für eine Reparatur. Und falls er jemanden suche, der keine Zeit für den Einbau einer neuen Steckdose habe, solle er einen Elektriker anrufen. Den Mangel an Sonnenblumenöl habe er dagegen in Selbsthilfe behoben durch den Kauf von 85 Dosen Ölsardinen. Das Öl habe er vorsichtig separiert, und mit den Sardinen füttere er Nachbars Kater. (vp)