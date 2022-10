Vom Gendern und anderen Ländern

Es ist erst wenige Wochen her, da wies mich ein französischer Freund zurecht, als ich an meinem Flohmarktstand in einem kleinen lothringischen Dorf die Kunden mit einem schmissigen „Merci Messieurs Dames!“ verabschiedete. Erst die Herren, dann die Damen – das sei nun wahrlich nicht mehr zeitgemäß, beschied er mich. Wie groß war deshalb meine Erleichterung, als wenig später der Präsident der Französischen Republik persönlich diesen vermeintlichen Faux-Pas wiederholte: „Au revoir, Messieurs Dames“ rief Emmanuel Macron beim EU-Gipfel den versammelten Journalisten und Journalistinnen zu.

Nach weiteren Feldrecherchen im In- und Ausland muss ich feststellen, dass die Franzos:innen, wenn sie im Ringen um gendergerechte Sprache einfach mal eine Runde ausfallen lassen, sich als Speerspitze der Sprachetikette fühlen dürfen. Zunächst war es die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die bei einem Empfang ihre Gäste mit „Sehr geehrte Herren und Damen“ begrüßte. Originell, dachte ich. So kann man es natürlich auch machen, wenn man herausstellen will, dass die Damen lieber mit gleichen Löhnen geehrt werden würden als mit der prioritären Anrede.

Dann aber bediente sich auch Kanzlersprecher Steffen Hebestreit in Brüssel der neuen Formel, die bei den ausländischen Kollegen ins Leere lief, weil sie in der Verdolmetschung zu „Ladies and Gentlemen“ mutierte. Wir erleben also keine Zeitenwende im Genderdschungel, sondern eine temporäre Mode, die dazu beiträgt, die allgemeine Sprachverwirrung weiter zu steigern. (dw)