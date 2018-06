Volkswirte: US-Handelskonflikt belastet deutsche Wirtschaft

Die Vorlesekinder der Ehinger Stadtbücherei haben am Freitag in der Seniorenresidenz Haus Katrin gezeigt, was sie in einem halben Jahr geübt haben. Für die sechs Viertklässler war es der krönende Abschluss des Vorlese-Kurses, für die Bewohner der Seniorenresidenz ein ganz besonderer Moment.

„Es ist das erste Mal, dass Kinder bei uns etwas ausführen“, erklärt Thomas Reinhart, Betreuungsfachkraft, der sich am Ende im Namen des Hauses bedankte und Süßigkeiten an die Kinder verteilte.