„Vogue“ veröffentlicht Buch über Frida Kahlo

Mexiko-Stadt (dpa) - Die Modezeitschrift „Vogue“ bringt ein Buch über die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo auf den Markt.

„Das ist das erste Mal, das 'Vogue' ein Buch in der Region veröffentlicht“, sagte die Chefredakteurin in Mexiko und Lateinamerika, Kelly Talamas. Bei der Vorbereitung des Buchs habe die Zeitschrift eng mit dem Frida-Kahlo-Museum in Mexiko-Stadt zusammen gearbeitet.

„Über Fotografien, Briefe und Objekte nähern wir uns dem Leben in ihrem Land an und lernen ein wenig mehr über das Erbe ihres Werks“, sagte die Direktorin des Frida-Kahlo-Museums, Hilda Trujillo. Das Buch mit dem Titel „Das ganze Universum. Frida Kahlo: Die Welt Mexikos“ kommt im Februar in Lateinamerika in die Läden.