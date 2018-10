Virtuell Heilige fangen - Kirche startet eigenes „Pokemon go“

Vor drei Jahren hat Nintendo mit seiner Monsterjagd einen Hype ausgelöst. Jetzt hat der Papst einer christliche Neuauflage seinen Segen gegeben.

Doch statt Monstern suchen die Spieler in "Follow Jesus Christ Go" Heilige und andere biblische Persönlichkeiten. Das Spielprinzip entspricht dabei dem des Pokemon-Originals: Zu Beginn legt der Spieler eine virtuelle Figur an, die er dann durch die Spielwelt steuert, indem er sich auch in der realen Welt bewegt. Wer beispielsweise über den Ravensburger Marienplatz läuft, tut dies auch im Spiel - dank GPS.

Die Spieler legen sich zunächst einen Avatar an mit dem sie durch die Spielwelt streifen. (Foto: sz)

Statt Pokemon zu fangen, ist es jedoch Aufgabe der Spieler, Heilige und andere Figuren aus der Bibel einzusammeln. Sobald man sich einer der Figuren nähert, muss man dazu eine Frage zu Religion, Bibel und Glauben richtig beantworten - statt, wie in der Nintendo-Version, mit Pokebällen auf sie zu werfen.

Der Spieler bewegt sich in einer virtuellen Welt, die der realen Welt entspricht - und muss statt Pokemon Heilige fangen. (Foto: sz)

Entwickelt hat die App die Stiftung Ramon Pané in Florida für den Weltjugendtag 2019, der in Panama stattfindet. Sie solle jungen Leuten den Glauben näher bringen, schreibt die Webseite Cruxnow. Der Vatikan war an der Entwicklung, deren Kosten von 500.000 Dollar von Spendern und Sponsoren getragen wurden, nicht beteiligt. Allerdings habe Papst Franziskus des Spiel bereits vorgestellt bekommen und seinen Segen gegeben, berichten italienische Zeitungen.

Cruxnow zufolge haben 43 Designer, Entwickler. Theologen, Kirchenhistoriker und Bibelexperten seit August 2016 mehr als 32000 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt.