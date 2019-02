Vietnam kauft bei Trump-Besuch Flugzeuge im Milliardenwert

Der Geschäftsführer der Stimpfacher Schokoladenfabrik Hosta, Hermann Opferkuch jun., ist tot. Der Unternehmer verstarb nach längerer Krankheit am vergangenen Sonntag kurz nach seinem 60. Geburtstag.

Opferkuch hatte 1990 die Führung der Hosta-Fabrik übernommen, die 1949 von seinem Vater, dem CDU-Landtagsabgeordneten Hermann Opferkuch sen., gegründet worden war. Unter der Ägide des Juniors stellte sich das Unternehmen international auf – zur Hosta Group gehören mittlerweile Standorte in Großbritannien, in Italien, in den ...