Vierspurige Autobahnbrücke in Genua eingestürzt

Als „reine Autofahrer-Schikane“ empfindet Stadtrat Rolf Engler die Ampelregelung in der Ravensburger Karlstraße. Dass dort „Grüne Welle“ herrsche, wenn 35 statt der zulässigen 50 Kilometer pro Stunde gefahren wird, führe zu unnötigem Stau – und zu einer weiteren Verschlechterung der Luftqualität.

Bereits im Mai hatte der CDU-Politiker an die Stadtverwaltung appelliert, die Ampelschaltung in der Karlstraße am Altstadtrand zu ändern. Die 35-Stundenkilometer-Regelung sei dereinst eingeführt worden, um den Verkehr auf die damals neue ...