Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

Von Schwäbische Zeitung

Stuttgart/Tübingen (dpa/lsw) - Der ehemalige Landesbischof Eberhardt Renz feiert am 1. Mai seinen 75. Geburtstag. Den Ehrentag will er mit seiner Familie auf der Schwäbischen Alb und im Stift Urach verbringen. „Um den Kindern und Enkeln zu zeigen, wo meine Wurzeln sind und wo ich - damals im Uracher Seminar - die letzten Schuljahre verbracht habe“, sagte er laut einer Mitteilung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg vom Mittwoch. Renz war von 1994 bis 2001 Oberhaupt der evangelischen Christen in Württemberg.