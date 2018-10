Von Barbara Sohler

Als am Freitag in der vergangenen Woche auf dem Marienplatz ein junger Mann mit einem Messer wahllos Passanten attackierte, war Bian (Name von der Redaktion geändert) mittendrin. Er war eines von drei Opfern an jenem Nachmittag. Schwer verletzt kam er in die Klinik. Nun, nachdem die Ärzte seine Wunden versorgt und die Polizei die Vernehmungen durchgeführt haben, erzählt er, wie er den Tag des Messerangriffs erlebt hat.

Es ist kurz nach 16 Uhr, Bian sitzt mit seinen Freunden auf den Holzbänken an der Bushaltestelle Marienplatz.