Viereinhalb Jahre Haft für Kronjuwelendiebstahl in Schweden

Von Oliver Helmstädter

Sechs Jahre nach der Eröffnung von Möbel Mahler in der Neu-Ulmer Borsigstraße und vier Jahre nach dem Aus für das Stammhaus in Bopfingen zieht sich die Familie Mahler aus dem Möbelhandel zurück: Wie Geschäftsführer Michael Mahler am Donnerstag bekannt gab, wurde das Geschäft an Opti-Wohnwelt verkauft, ein bundesweit tätiges Einrichtungsunternehmen mit 16 Standorten.

Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die Familie Mahler behalte eine stille Beteiligung.