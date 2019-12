Vier Tote bei Verkehrsunfall in Niedersachsen

Unterstützung für einen jungen Landwirt aus der Region oder langfristige Gewerbeentwicklung in der Gemeinde? Vor dieser schwierigen Alternative stand der Berkheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der Rat beschäftigte sich mit einem Bauantrag eines Landwirts. Auf einem Grundstück südlich von Illerbachen möchte dieser zwei Hühnerställe für insgesamt 9000 Tiere errichten, und zwar Bio-Legehennen in Freilandhaltung, so steht es im Antrag.

Bürgermeister Walther Puza lobte das Bauvorhaben: „Grundsätzlich ist das eine gute Sache, ...