Vier Skitourengeher aus Deutschland von Lawine in Schweiz getötet

Vier Skitourengänger aus Deutschland sind in der Schweiz nach einem Lawinenabgang tot geborgen worden. Die Gruppe war vorgestern nicht von einem Ausflug zurückgekehrt. Ein Hüttenwart hatte die Rettungskräfte alarmiert. Noch am selben Abend war ein erster Suchflug gestartet. Am Samstag wurden die vier Tourengeher dann auf einer Höhe von 3110 Metern verschüttet unter Schneemassen gefunden. Wo die Opfern genau herkommen, ist noch unklar.

