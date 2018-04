Von Schwäbische Zeitung

Am Ostersonntag ist kurz nach 19 Uhr eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Winterlingen getötet worden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen vom Tag nach der Tat gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Familiendrama aus.

Der 48-jährige Mann schoss mit einer Faustfeuerwaffe auf seine 41-jährige Frau, die ihren Verletzungen noch am Tatort erlegen ist. Die in der Wohnung anwesende 17-jährige Tochter wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Tuttlingen aus ...