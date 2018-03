„Vielmachglas“ mit Haase und Schweighöfer

Marleen steckt in einem Dauertief, kann sich mit Anfang 20 nicht einmal für ein Studienfach entscheiden, lebt bei ihren Eltern frustriert vor sich hin. Nach einer persönlichen Katastrophe will sie so weit weg wie möglich.

Mit acht Euro in der Tasche bricht Marleen - gespielt von Jella Haase („Fack ju Göhte“) Richtung Hamburger Hafen auf, um von dort in die Antarktis zu schippern. Unterm Arm hat sie das Vielmachglas ihren großen Bruders (Matthias Schweighöfer).

Seine Idee: Jeden Ausbruch aus der Komfortzone soll sie auf einen Zettel notieren und als Mut-Trophäe im Glas sammeln. Eine Komödie - gedreht überwiegend in Köln und in NRW - mit Road-Movie-Anteilen, mit Beziehungskiste und prominenten Darstellern.

Vielmachglas, Deutschland 2018, 89 Min., FSK o.A., von Florian Ross, mit Jella Haase, Marc Benjamin, Matthias Schweighöfer, Juliane Köhler, Uwe Ochsenknecht

Vielmachglas