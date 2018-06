Viele Sparkassen-Geldautomaten gestört

Viele Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland sind seit dem Morgen ausgefallen. Nach Angaben der Betreiberin der Sparkassen-Automaten, der FinanzInformatik in Frankfurt/Main, handelt es sich um eine „recht flächendeckende“ Netzwerkstörung mit seinem „sehr weitreichenden Ausfall“ von Geldautomaten. Betroffen sind danach die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen, Saarland und das Rheinland in Nordrhein-Westfalen. Die FinanzInformatik arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Das Online-Banking soll nicht von der Störung betroffen sein.