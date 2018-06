Viele Schauspieler bei Bad Homburger Literaturfestival

Bad Homburg (dpa) - Das 4. Bad Homburger Poesie & Literaturfestival hat in diesem Jahr erneut eine Reihe prominenter Schauspieler im Programm.

Katharina Thalbach, Christian Berkel, Dominique Horwitz, Joachim Król und Ben Becker werden unter anderem bei der Reihe vom 5. bis 12. Juni aus großen Werken der Weltliteratur vortragen, wie die Stadt Bad Homburg mitteilte.

Höhepunkt des Festivals ist die Verleihung des Friedrich-Hölderlin-Preises der Stadt an den Berliner Schriftsteller Ralf Rothmann am 9. Juni. Der mit 20 000 Euro dotierte Hölderlin-Preis erinnert an die vier Lebensjahre des Dichters (1770-1843) in Bad Homburg um 1800.

