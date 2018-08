Viele Opfer nach Einsturz von Autobahnbrücke in Genua

Es sei zu befürchten, dass die Zahl weiter steige, sagte der italienische Vizeverkehrsminister Eduardo Rixi im Fernsehen. Die vierspurige Morandi- Brücke im Westen der Stadt war gegen Mittag auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt und hatte dabei Autos und Lastwagen mit in die Tiefe gerissen.

(Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: Imago) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: dpa) (Foto: Imago) 1 von 1

Erste Fernsehbilder vom Unglücksort zeigten die hohe Brücke in Staubwolken. Laut Feuerwehr stürzten die Trümmer aus rund hundert Metern Höhe auf Bahngleise. Mehrere Lastwagen seien im Fluss Polvecera gelandet, über den die mehr als 40 Meter hohe Brücke der A10 auch führt. In der Nähe der Brücke seien nach dem Einsturz vorsichtshalber Häuser evakuiert worden.

Bei dem unter der Brücke liegenden Stadtteil handelt es sich offenbar um ein von Industrie und Gewerbe geprägtes Gebiet im Westen Genuas.

Auf Twitter teilten die Rettungskräfte mit, dass ein Großeinsatz im Gange sei.

Der Moment des Einsturzes im Video

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli bezeichnete den Einsturz als „entsetzliche Tragödie“. „Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht“, twitterte der Fünf-Sterne-Politiker am Dienstag. „Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister (Edoardo) Rixi vor Ort sein.“ Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus.