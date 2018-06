Viele Jugendliche trinken sich krankenhausreif - Neue Zahlen erwartet

Tausende Jugendliche trinken regelmäßig so viel Alkohol, dass sie in der Klinik landen. Zahlen aus dem Jahr 2013 legt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor. Dabei geht es um Krankenhausdiagnosen mit dem Schwerpunkt Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen. Fast jeder fünfte Jugendliche in Deutschland betrinkt sich nach Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mindestens einmal im Monat. Überproportional häufig greifen dabei junge Männer regelmäßig zu Bier, Schnaps und Wein.