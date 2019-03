Viele halten Tattoos für eine Hürde bei der Jobsuche

Von Deutsche Presse-Agentur und Nils Bastek

Im nächsten Sommer will er Schwimmen lernen. Im Freibad in Lauchringen nahe der Schweizer Grenze, gleich neben seiner Wohnung. Es gibt dort Sprungbretter, Rutschen und ein großes Sportbecken, und auch wenn die Kulisse im Dauerregen an diesem Freitag im März kaum trister sein könnte: Für Kebba Manneh ist der Sommer schon ganz nah. Bald sei es soweit, sagt er und deutet mit dem Daumen in Richtung des Freibads. Der 21-Jährige freut sich darauf, obwohl er weiß, dass seine Zeit in Deutschland abläuft.