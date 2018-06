Viel Sonne im Süden

Offenbach (dpa) - Heute scheint verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen oder nur locker bewölkten Himmel. Über den Norden und Osten ziehen dichte Wolken durch, aus denen hier und da etwas Regen oder Nieselregen fällt.

Die Temperatur steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach auf 18 bis 23 Grad im Norden und Nordosten und 24 bis 28 Grad in den übrigen Regionen. An der See weht ein mäßiger bis frischer Westwind, sonst ist es überwiegend schwachwindig.

In der Nacht zum Sonntag ist es im Norden wolkig, im Süden klar und die Temperatur sinkt auf 15 bis 7 Grad.