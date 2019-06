Viel gelernt, viel gekauft

So rasch wie in diesem Jahr waren noch nie 52 Landfrauen der Region Leutkirch angemeldet zur Lehrfahrt, so dass es keiner Ankündigung in der Schwäbischen Zeitung mehr bedurfte.

Über Riedlingen, Obermarchtal, Rechtenstein und Hayingen wurde in Lauterach das erste Ziel, der Bio-Erzeugerhof mit Linsenanbau Mammel, erreicht. Geschäftsführer Lutz Mammel berichtete den aufmerksam zuhörenden Frauen vom Anfang des Linsenanbaues in den 1980er-Jahren. Bereits 2001 gründete die Öko-Erzeugergemeinschaft „Alb-Leisa“, die den Linsenanbau mit Gerste und Hafer als Stützfrucht wieder groß-flächig aufnahm.

Die alten Sorten von 1940 waren völlig verschwunden und wurden erst wieder im Jahr 2006 in der Saatgutbank in St.Petersburg wiederentdeckt, 2007 holten Bauern der Erzeugergemeinschaft wenige hundert Linsensamen auf die Alb zurück, vermehrten sie, und seit 2012 können die beiden historischen Sorten auf der Alb wieder gekauft werden.

Etwa 100 Betriebe sind in diesem Bio-Verbund, in der Zentrale werden die Linsen getrocknet, sortiert und verpackt. Die Vermarktung der drei Sorten die „Große“, die „Kleine“ und die „dunkelgrüne, marmorierte Linse“ läuft über 4000 Privatkunden, 1000 Feinkost-Läden und 400 Hotels und Restaurants. Der Großeinkauf der 52 Frauen dauerte natürlich schon eine gewisse Zeit.

Nächster Programmpunkt war die Besichtigung der Pilzzucht Champignon in Hayingen. Chef Frank Geiselhart, Agrar-Informatik- und Vermarktungs-Ingenieur berichtete von seinen Anfangsversuchen der Pilzzucht auf seinem 100 Hektar landwirtschaftlichen Betrieb als weiteres Standbein. Er erzeugt nun durch Zukauf des Substrats auf naturbelassenem Pferdemist qualitativ hochwertige Champignons in Weiß und Braun, die weder behandelt noch zusätzlich gedüngt werden. In einem seiner vier Kellerräume wurde die dritte Erntewelle einer Acht-Wochen-Kultur mit bis zu 80 000 kleinen Köpfen pro Quadratmeter von den Landfrauen bestaunt. Die Vermarktung läuft wie bei den Linsen, ein Großteil an Hotelküchen bis München, Feinkost-Läden und Märkte. Die Möglichkeit des Einkaufs von den besonders frischen Champignons wurde genutzt und im Bus in die mitgebrachten Kühltaschen gefüllt.

Das anschließende gemeinsame Mittagessen war in Köhlers Krone in Ehingen-Dächingen bestellt. „Albgenuss – mit allen Sinnen“ wurde beim besonders leckeren saisonalen und regionalen Büffet erlebt.

Die weitere Busfahrt führte zum Blautopf nach Riedlingen, dort war im Blautopf-Zügle eine einstündige Fahrt mit Erklärungen durch die malerische Altstadt und hoch auf die Berge zur Aussicht auf die Altstadt bestellt. Nach der Rundfahrt wurde in einem Garten-Café in der Altstadt Eiskaffee, Kaffee und Kuchen an diesem sonnigen Nachmittag richtig genossen.. Da Landfrauen immer noch einen richtigen Abschluss wünschen, wurde auf der Rückfahrt noch im Restaurant Klosterhof in Gutenzell bei Ochsenhausen zum Vesper eingekehrt.

Gegen 21 Uhr kamen die 52 Frauen mit enorm viel Wissen und Einkäufen von Linsen und Champignons wieder in Leutkirch an. Alle freuten sich über die informative, lehrreiche und interessante Tagesfahrt bei sonnigem Kaiserwetter.