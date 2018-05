Vettel verpasst wieder Spanien-Pole - Hamilton auf Eins

Von Schwäbische Zeitung

Ein tragischer Unfall hat sich am späten Freitagabend in Ravensburg/Weingarten ereignet. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, kam ein 79-jähriger Fußgänger gegen 21:30 Uhr in der Waldseer Straße ums Leben. Der Senior wollte an einer Fußgängerampel die Straße überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde.

Die bisherigen Ermittlungen hätten aber gezeigt, dass nicht der 36-jährige Autofahrer schuld an der Kollision gewesen sei, so die Beamten weiter.