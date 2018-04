Vettel startet von der Pole Position in China

Für den elfjährigen Arda aus Sigmaringendorf ist ein geeigneter Stammzellspender gefunden worden. Drei Wochen nach der groß angelegten und vom TSV Sigmaringendorf-Laucherthal organisierten Typisierungsaktion in der Donau-Lauchert-Halle besteht nun die große Hoffnung, dass dem an Leukämie erkrankten Jungen geholfen und sein Leben gerettet werden kann. Das hat der TSV am Freitagabend in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Der- oder diejenige habe der Stammzellspende bereits zugestimmt, heißt es darin.