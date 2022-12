Verzichten fällt schwer? Mit der richtigen Strategie gelingt es leichter.

Die Preise steigen. Gas, Strom, Benzin – alles ist teurer geworden. Viele Menschen sorgen sich. Denn die Aussicht, Verluste zu erleiden, verunsichert. Wir brauchen das Stirnhirn, um uns nicht von Emotionen hinreißen zu lassen und an der richtigen Stelle zu sparen.

Der Blick auf den Kassenbon oder die Gasrechnung bereitet vielen Menschen Sorgen. Kann ich mir den Restaurantbesuch noch leisten? Gönne ich mir die neue Hose? Muss dieses Zimmer wirklich beheizt werden? Drohen uns finanzielle Einbußen, verunsichert uns das stark. Allzu leicht lassen wir uns von unseren Emotionen und Ängsten leiten und handeln damit nicht immer in unserem besten Interesse. Die sogenannte Verlustaversion spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Der israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman hat untersucht, wie Verluste unsere Entscheidungen beeinflussen. Zusammen mit Amos Tversky entwickelte er die Prospect-Theorie, die vor zwanzig Jahren mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die beiden Psychologen konnten zeigen, dass die meisten Menschen finanzielle Verluste stärker negativ bewerten, als dass sie sich über gleich hohe Gewinne freuen. Menschen nehmen Verluste sogar doppelt so stark wahr wie vergleichbare Gewinne.

Geldverlust stresst auch körperlich

Finanzielle Verluste stressen die meisten Menschen auch körperlich. Die elektrische Leitfähigkeit der Haut erhöht sich, und auch die Amygdala – also die Hirnregion, die emotionale Empfindungen beeinflusst – ist bei finanziellen Verlusten stärker aktiviert. „In solchen Situationen dominieren die Emotionen, während langfristiges Denken leidet“, sagt der Neuroökonom Philippe Tobler von der Universität Zürich. Übersetzt bedeutet dies, dass wir zu Kurzschlusshandlungen neigen, wenn wir mit finanziellen Einbußen rechnen.

Der Sozialpsychologe Gerald Echterhoff von der Universität Münster bestätigt dies. „Ein Mangel oder ein drohender Verlust entfalten häufig eine mentale Sogwirkung, die den realistischen Blick auf die eigene Situation trübt. In diesem Zustand büßen wir ein Stück unserer Handlungsfähigkeit ein“, sagt er. Ökonomen sprechen auch vom sogenannten „scarcity mindset“ – also einer geistigen Einstellung, die auf das fixiert ist, was fehlt. Bei einem drohenden Verlust oder steigenden Preisen rafft man möglicherweise panisch sein Geld zusammen, verpasst aber die Gelegenheit, sich mit der neuen Situation richtig auseinanderzusetzen.

Konkrete Ziele setzen

Im Falle von steigenden Preisen ist vielleicht Verzicht unumgänglich, was eine bewusste Priorisierung voraussetzt. Wer verzichtet, entscheidet sich für ein bestimmtes Vorgehen und verfolgt damit ein konkretes Ziel. Beispiel „Geld sparen“: Weniger auszugeben, bedeutet im konkreten Alltag häufig, auf geliebte Gewohnheiten oder Konsumgüter zu verzichten. Wer bewusst verzichtet, trifft vorher eine Entscheidung und unterscheidet: Was gönne ich mir? Was ist unerlässlich? Wo spare ich mit minimalem Aufwand viel? Wo nicht? Diese Überlegungen helfen, das Vorgehen zu strukturieren.

Der alte Kühlschrank ist ein Stromfresser? Dann spare ich jetzt auf einen neuen und verkneife mir ein paar Restaurantbesuche im Jahr und koche lieber zu Hause mit Freunden. Ist mir Essen wichtig, dann spare ich eben stärker bei den Heizkosten und dusche kürzer. Eine der Voraussetzungen, um an der richtigen Stelle verzichten zu können, ist es, die eigenen Impulse unterdrücken zu können und Bedürfnisse gegebenenfalls aufzuschieben. Wer sich angesichts gestiegener Warmwasserkosten etwa entscheidet, morgens kürzer oder kälter zu duschen, um sich dafür den Restaurantbesuch weiter leisten zu können, darf morgens dem Bedürfnis nach wohligen Minuten unter der Dusche nicht mehr nachgeben.

Negative Emotionen haben großen Einfluss

Die Neurowissenschaftlerin Daria Knoch von der Universität Bern hat erforscht, welch wichtige Rolle der präfrontale Kortex – der vorderste Teil des Stirnhirns – dabei spielt, wenn wir unsere Impulse zugunsten langfristiger Ziele unterdrücken. Die Wissenschaftler haben dazu die Gehirne von Probanden mit einer nicht-invasiven und schmerzfreien Methode kurzzeitig stimuliert und so die Aktivität des präfrontalen Kortex vermindert. Das Ergebnis: Jene Versuchspersonen, deren präfrontaler Kortex gehemmt wurde, waren weit weniger in der Lage, auf eine unmittelbare Belohnung – einen kleinen Geldgewinn – zugunsten eines späteren, größeren Gewinns zu verzichten.

Der präfrontale Kortex muss also aktiv sein, um morgens entscheiden zu können, zugunsten des Restaurantbesuchs auf die warme Dusche zu verzichten. „Aber selbst wenn der präfrontale Kortex intakt ist: Eine Belohnung aufzuschieben, ist mit mehr Mühe verbunden als unmittelbare Bedürfnisbefriedigung“, sagt die Forscherin. Doch auch wenn Verzicht anstrengend ist – er kann eine sinnvolle Strategie darstellen, um diffusen Verlustängsten etwas entgegenzusetzen. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine andere Perspektive auf finanzielle Verluste einzunehmen. Denn unsere Gefühle werden von unseren Gedanken oder Einstellungen gegenüber einer Situation beeinflusst. Viele wissenschaftliche Studien können zeigen, dass eine veränderte Denkweise die Emotionen messbar verändern kann. In einer Untersuchung haben amerikanische Forscher eine Gruppe von Probanden aufgefordert, potenzielle finanzielle Verluste wie professionelle Aktienhändler zu sehen. Sie bekamen im Rahmen der Studie Geld zur Verfügung gestellt, das sie während der Studie für einen späteren Gewinn aufs Spiel setzen sollten. Dabei wurde bei den Versuchspersonen die physiologische Anspannung gemessen. Jene Versuchspersonen, die sich zuvor bewusst machten, dass „Verluste dazugehören“, verloren im Rahmen des Experiments ihr Geld, genau wie die Kontrollpersonen. Doch der Perspektivwechsel half ihnen dabei, ihre Verlustaversion und die damit verbundene Anspannung zu kontrollieren.

Kühlen Kopf und die Kontrolle behalten

Um angesichts von Verlusten einen kühlen Kopf zu bewahren und handlungsfähig zu bleiben, hilft es also, sich aktiv und strategisch mit der Situation auseinanderzusetzen. „Menschen kommen mit Verlusten besser klar, wenn sie selbst gestalten und proaktiv tätig werden“, sagt der Neuroökonom von der Universität Zürich. Beispielsweise könne eine systematische Prüfung des eigenen Haushalts auf Energiefresser ein Gefühl der Kontrolle zurückgeben.

Und manchmal hilft es, sich zu überlegen, ob durch den Verzicht auch etwas gewonnen wird: Trägt man etwa aktiv zum Absenken der CO2-Bilanz bei und hilft damit den nachfolgenden Generationen? Auch mentale Zeitreisen können dazu beitragen, ein langfristig angepeiltes Sparziel umzusetzen. „Die Menschen malen sich dann aus, wie der bewusste Verzicht, um Geld zu sparen, die eigene Situation in Zukunft beeinflusst.“ Wer sich bewusst Ziele setzt und mögliche Hindernisse geistig vorwegnimmt, kann sein eigenes Handeln besser steuern.

Fakt ist, wenn wir lernen wollen, mit drohenden finanziellen Verlusten rational umzugehen, müssen wir uns unseren Handlungsspielraum bewusst realisieren und uns durch klares Priorisieren den Verzicht schmackhaft machen. Glücklicherweise sind wir als rationale Wesen tatsächlich in der Lage, unser Verhalten zu steuern. Und so bedeutet Verzichten für uns nicht automatisch auch, zu verlieren.