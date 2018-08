Verwöhnwochenende für zwei im Hotel zu gewinnen

Im Moment mag zwar niemand daran denken, doch das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Und mit ihm auch wieder die gemütliche Adventszeit. Wer dann ein ganz besonders romantisches Wochenende zu zweit verbringen möchte, sollte unbedingt an unserer heutigen Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es nämlich ein Wochenende (zwei Übernachtungen) für zwei Personen im Hotel Hirschen auf der Bodenseeinsel Höri in einem Doppelzimmer mit Blick zum See, Frühstück, zwei Feinschmeckermenüs am Abend, Gutscheine für Spa-Produkte und zwei Massagen. Unbedingt unternehmen sollte man an diesem Wochenende auch einen Abstecher ins nahe Konstanz, wo dann der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Im Gewinn enthalten sind nämlich auch zwei Gutscheine für die leckeren Ochsenfetzen des Hirschen auf dem Weihnachtsmarkt. Der Advent hat bekanntlich nur vier Wochenenden und das Hotel nur begrenzt Zimmer. Sind Sie der glückliche Gewinner, sollten Sie deshalb daran denken, sich möglichst frühzeitig beim Hirschen zu melden und das Wochenende zu reservieren.

Teilnahmeschluss am 5. August

Wer das Wochenende für zwei Personen im Hotel Hirschen auf der Höri gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 5. August, 24 Uhr, die Telefonnummer 0137/9886316 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Hirschen“, sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer nennen.