Vertauschte Babys: Fast zwei Millionen Euro Schadenersatz

Vor 20 Jahren wurden zwei Mädchen im Krankenhaus vertauscht. Jetzt muss die Klinik im südfranzösischen Cannes den beiden betroffenen Familien fast zwei Millionen Euro Schadenersatz zahlen.

Sophie Serrano hat den Alptraum jeder Mutter erlebt: Ihre Tochter Manon wurde im Brutkasten vertauscht. 20 Jahre nach der Verwechslung auf der Geburtsstation einer Privatklinik im südfranzösischen Cannes bekommt ihre Familie zusammen mit der Familie des anderen Mädchens knapp 1,9 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen. Das entschied ein Gericht in Grasse am Dienstag. „Zehn Jahre hat das gedauert, aber jetzt ist es vorbei“, sagt Manon Serrano unter Tränen im Fernsehen. Sie hält die Hand der Frau, die nicht ihre leibliche Mutter ist, aber bei der sie immer noch lebt und mit der sie sich bestens versteht.

Dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmte, hatte Sophie Serrano schon in der Klinik gesehen. Ihre Tochter lag im Juli 1994 zusammen mit einem anderen Mädchen wegen einer Gelbsucht mehrere Tage unter einer UV-Lampe im selben Brutkasten. Nach vier Tagen vertauschte eine Hilfsschwester die beiden Babys, deren Müttern sofort auffiel, dass sich die Behaarung der Kinder verändert hatte. „Ich habe bemerkt, dass etwas anders ist und habe die Frage gestellt“, erinnert sich die damals erst 18-jährige Sophie Serrano im Fernsehsender France 2. „Die Krankenschwester antwortete, das Licht habe die Haare wachsen lassen.“ Die junge Mutter gab sich damit zufrieden.

Doch die kleine Manon wird schnell der Gegenstand von Klatsch und Tratsch, da sie mit ihrem dunkleren Teint vor allem ihrem vermeintlichen Vater überhaupt nicht ähnlich sieht. „Ich war das Kind des Briefträgers“, beschreibt die 20-Jährige, deren leibliche Eltern von der Insel La Réunion kommen, die Hänseleien ihrer Schulkameraden. Als das Mädchen zehn Jahre alt ist, besteht der vermeintliche Vater auf einem DNA-Test, der ergibt, dass er und seine Frau nicht die Eltern von Manon sind. „Das war ein riesiger Schock“, schildert Sophie Serrano den Moment der Wahrheit.

Es folgen Treffen mit der anderen Familie, die sowohl Eltern als auch Kinder verwirrt zurücklassen. „Ich finde mich plötzlich mit zwei Müttern und zwei Vätern und mehreren Brüdern und Schwestern wieder“, sagt Manon. „Es war schwierig zu sehen, wo man steht und wie man sich mit Blick auf die anderen definiert.“

Zwölf Millionen Euro gefordert

„Zurücktauschen“ wollten beide Familien ihre Kinder aber nicht. Zwischen Manon und ihrer Adoptivmutter Sophie besteht eine enge Beziehung. Die beiden, die sich durch Manons inzwischen geglättete Haare und dieselbe Frisur auch äußerlich ähnlich sehen, geben ihre Interviews stets gemeinsam. Der Kontakt zwischen Manon und ihren leiblichen Eltern schläft dagegen nach einer Weile wieder ein.

Nachdem keine Entschuldigung für den Irrtum von der Klinik kommt, fordern die beiden Familien eine Entschädigung. Zwölf Millionen Euro Schadenersatz lautet der Betrag, den sie im Dezember 2014 verlangen. „Wir wussten, dass wir diese riesige Summe nicht erhalten würden“, räumt Anwalt Gilbert Collard am Dienstag ein. Für ihn ist wichtig, dass das Gericht die Familien von einer Verantwortung an der Verwechslung freispricht. Und so kommt es auch. Auch die Ärzte tragen nach dem Urteil des Gerichts in Grasse keine Schuld an dem Irrtum, der auf die laut Klinik depressive und alkoholkranke Hilfsschwester zurückgehe. Die beiden vertauschten Mädchen erhalten von der Klinik und ihrer Versicherung jeweils 400000 Euro Schadenersatz, die Elternteile je 300000, die Geschwister 60000.